Денис Мантуров встретился с губернатором Краснодарского края

1 из 2 – Благодаря вашему личному вниманию и поддержке Правительства России Краснодарский край за последние несколько лет стал значимым промышленным центром и одним из индустриальных лидеров юга России. С 2020 года мы в два раза увеличили объем отгрузки промпродукции – до 624,6 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря системной работе и поддержке предприятий отрасли, привлечению в нее инвестиций, развитию инфраструктуры. С краевой поддержкой запустили более десятка импортозамещающих производств. Некоторые не имеют аналогов в стране – например, выпуск диоксида кремния из рисовой лузги и производство жаропрочной продукции из композитного стекла. За последний год на 22 процента нарастили объем выпуска медицинских товаров и на 16 процентов – лекарств. Развиваем радиоэлектронику и беспилотную авиацию. При вашем содействии наладили на базе ЮЗТС производство инновационных обрабатывающих центров. В активной стадии сегодня еще 27 импортозамещающих проектов, девять из которых запустим уже в этом году, – сказал Вениамин Кондратьев.

Капитализация регионального Фонда развития промышленности составляет свыше 10 млрд рублей. На Кубани также провели инвентаризацию земельных участков промышленного назначения – выявили более 400 гектаров земли, которые можно использовать для размещения новых производств, индустриальных и технопарков. Сейчас в крае действует сеть из 9 индустриальных и 2 промышленных технопарков.

***

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в последние десять лет в Краснодарском крае активно развивают промышленную отрасль. За это время создали комплекс региональных мер господдержки, в том числе ввели специализированные инструменты развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, не имеющие аналогов в России. Это финансирование до 30% затрат, льготный заем краевого Фонда развития промышленности под 0,1% годовых. На базе промпроизводств развивают инженерно-технические центры, компенсируя до 95% затрат на их создание.

