В 2026 году краевые медицинские центры Кубани оснастят современным тяжелым диагностическим оборудованием

Компьютерные томографы получат краснодарские краевые больницы №1 и №2. Оборудование поставят в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– По одному однофотонному эмиссионному компьютерному томографу, совмещенному с компьютерным томографом (ОФЭКТ-КТ) закупим для ККБ №1 и ККБ №2. Они позволят получать детализированные изображения внутренних органов пациента и одновременно оценивать их функциональное и морфологическое состояние. Проведение такого вида исследований ежегодно показано более 35 тысячам жителей Краснодарского края. Основная сфера применения – онкология. Исследование позволяет определить размер опухоли, диагностировать метастазирование, контролировать эффективность терапии, – отмечает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Еще ОФЭКТ-КТ используют в кардиологии, например, для выявления ишемической болезни сердца, в урологии – для измерения функциональной активности почек. А также в неврологии для диагностики нарушений мозгового кровообращения, исследования очагов поражения мозга при инсульте и других сферах медицины.

Для установки нового оборудования в двух краевых больницах отремонтировали кабинеты радионуклидной диагностики. Аппараты поставят в течение 2026 года.

