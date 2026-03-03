На Кубани создадут постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнес-среды

1 из 2 Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель провел рабочую встречу по вопросу оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях реализации налоговой реформы.

В совещании приняли участие представители ведущих бизнес-сообществ региона, сотрудники краевых органов власти, Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, а также кубанских фондов развития бизнеса и микрофинансирования.

– Малый и средний бизнес Краснодарского края сегодня – это более 320 тысяч субъектов МСП, стабильная работа которых напрямую зависит от условий налогообложения. Кубанским бизнесом востребованы такие специальные налоговые режимы, как упрощенная и патентная системы налогообложения, параметры которых существенно скорректированы федеральным законодательством. Поэтому для краевой власти важно быть в постоянном диалоге с представителями ведущих деловых объединений региона по предлагаемым бизнесом инициативам в данном направлении и находить конструктивные решения для сохранения максимально комфортных условий ведения бизнеса на Кубани, – отметил Александр Руппель.

В ходе мероприятия с комплексом инициативных предложений, нацеленных на сохранение устойчивости малого бизнеса в регионе в условиях масштабных налоговых изменений, выступили представители краевого отделения «Опоры России». Свои позиции по данному предложению обозначили участники от Общественной палаты региона, краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.

По итогам совещания вице-губернатор Александр Руппель поручил создать постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнес-среды региона, продолжать информационно-разъяснительные работы с предпринимателями по вопросам налоговой реформы и действующих на Кубани мер поддержки, предоставляемых краевыми институтами развития.

Помощь оказывают в том числе в формате льготного финансирования от краевого фонда микрофинансирования, а также через поручительства и консультационные продукты от фонда развития бизнеса, а также по направлению бухгалтерских услуг и оптимизации налогообложения.

Пресс-служба администрации Краснодарского края