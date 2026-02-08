Для шести объектов культурного наследия Белореченского района утвердили границы территорий

1 из 4 Это ансамбль церкви Покрова Богородицы, торговая лавка, школа с домом для учителей в станице Гурийской, железнодорожные станции «Ганжа» и Пшехская в поселке Дружный, памятник в честь комсомольцев в поселке Молодежный.

– В Краснодарском крае ведется системная работа по утверждению границ территорий объектов культурного наследия. В настоящее время утверждены границы более пяти тысяч памятников истории и культуры. Данный механизм позволяет сохранять историческую преемственность и культурную идентичность, – сказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

При подготовке документов изучили литературные и архивные источники, проанализировали исторические этапы развития территорий и современную градостроительную ситуацию.

В ансамбль железнодорожной станции «Ганжа» входят здание вокзала, багажное отделение, жилой дом для железнодорожников и две хозяйственные постройки. Комплекс возвели в 1911 году при строительстве Армавир-Туапсинской железной дороги. Первый поезд через станцию прошел в 1914 году. Свое название она получила из-за протекающей рядом реки. В 1920-х годах станции дали новое название – Комсомольская, в честь комсомольцев, построивших железнодорожную ветку до станицы Апшеронской для вывоза леса.

Работу по утверждению границ территорий по поручению губернатора края ведет управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Пресс-служба администрации Краснодарского края