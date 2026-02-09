Вениамин Кондратьев: Налоговые поступления от потребительской сферы Кубани превысили за прошлый год 100 миллиардов рублей

Губернатор Краснодарского края рассказал о ключевой роли потребсферы в обеспечении устойчивого экономического роста региона.

– Предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг Кубани демонстрируют устойчивый рост налоговых отчислений в бюджет региона. За 5 лет они увеличились в 2,3 раза – с 44,3 до 102,7 миллиарда рублей. Фактически отрасль уже по итогам 2025 года достигла планки, которую мы рассчитывали взять только в 2026 году – рекордные для региона 100 миллиардов рублей. Это говорит о ключевой роли потребительской сферы в обеспечении устойчивого экономического роста региона. Увеличение отчислений позволяет нам направлять больше средств на развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования. Чтобы сохранить положительную динамику и в будущем, будем поддерживать в крае благоприятные условия для ведения бизнеса, – рассказал Вениамин Кондратьев.

По итогам 2025 года поступление налогов от потребсферы в бюджет выросло на 5,1% по сравнению с показателями 2024 года.

В Краснодарском крае работают более 90 тысяч объектов потребительской сферы. Сектор лидирует по доле малого и среднего бизнеса. Удельный вес потребсферы в налоговых поступлениях региона составляет 17,2% – это первое место среди отраслей.

