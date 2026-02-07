Поликлинику Крымской центральной районной больницы оснастили новым тяжелым оборудованием

1 из 2 В рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» для медицинского учреждения приобрели высокотехнологичную систему магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом.

– За 2025 год на магнито-резонансных аппаратах провели более 120 тысяч различных исследований, на КТ – свыше 1 миллиона. Обследования позволяют на ранних стадиях выявлять нарушения в работе внутренних органов, диагностировать любые повреждения костей и связок, – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В поликлинике Крымской ЦРБ работает дневной стационар, где ежегодно проходят лечение порядка 2,7 тысячи пациентов. Метод магнитно-резонансной томографии востребован в различных областях медицины. Он позволяет получить подробные изображения внутренних органов, тканей и суставов без использования ионизирующего излучения. Новый аппарат поможет вдвое уменьшить время обследования, обеспечить точность и детализацию изображения.

За 5 лет в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» за счет краевых средств было закуплено более 5 тысяч единиц медоборудования. В том числе более 130 единиц тяжелого – КТ, МРТ, УЗИ, С-дуга, рентген-аппараты.

