Днем 15 января региональные трассы от снега обрабатывали более 190 единиц техники

1 из 4 Такие данные озвучили на заседании краевого оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. Его провел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук.
На региональных дорогах в течение дня работали 117 человек, задействовали 24 грейдера, 118 комбинированных дорожных машин, 48 тракторов с плужным оборудованием и четыре погрузчика.
По прогнозам синоптиков, 16 января сильный снег ожидают практически на всей территории Краснодарского края, за исключением Черноморского побережья и юго-восточной части региона. Главам городов и районов поручили мобилизовать силы и средства для борьбы с зимней скользкостью, проводить превентивную обработку дорог и тротуаров.
О ходе работ на улично-дорожной сети доложили представители администраций Северского, Апшеронского, Белореченского, Мостовского, Отрадненского и Лабинского районов, Туапсинского округа.
Краевой штаб был создан для координации работ по ликвидации последствий непогоды.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
