Вклад креативных индустрий в ВРП Кубани превысил 186 миллиардов рублей

– Креативный сектор становится главным драйвером экономического развития края. Ни один другой сектор не показывает такой динамики. По нашей оценке, темп роста креативных индустрий по итогам 2025 года составил 110 процентов, а вклад в валовой региональный продукт оценивается на уровне 186,2 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить этой отрасли максимальные возможности для роста, в крае уже создана вся необходимая нормативно-правовая база. Мы заложили прочный фундамент, и теперь наша задача – помогать бизнесу реализовывать их самые амбициозные проекты на Кубани, – отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Ядро креативного сектора Кубани, по статистике Росстата, составляют пять направлений: ИТ-разработка, гастрономия, реклама, архитектура и исполнительские искусства. Они формируют почти 80% креативной экономики региона.

Развитие креативного бизнеса в регионе обеспечивает системная поддержка, которая насчитывает более 20 мер. В их числе рибейты и инвестиционный налоговый вычет в размере до 70%. Помощь предпринимателям оказывают специализированные организации: Фонд развития бизнеса, Фонд микрофинансирования, Фонд развития инноваций и Центр поддержки экспорта.

С целью адресной поддержки в Краснодарском крае сформирован реестр субъектов креативных индустрий. Включение в него доступно для зарегистрированных в РФ физических лиц, индивидуальные предприниматели и организаций, которые ведут на территории края деятельность из утвержденного федеральным законом перечня.

Важными условиями являются: отсутствие статуса иностранного агента или иностранной компании, непричастность к экстремизму и терроризму. Юридические лица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в краевое министерство экономики. Решение будет приниматься по итогам рассмотрения каждого обращения.

Пресс-служба администрации Краснодарского края