Доллар растет, рубль падает: что делать простым россиянам

В минфине рассказали, кто выигрывает от высокого курса доллара.

Курс доллара ставит новые рекорды — на международном рынке Forex он уже продается за 110 рублей. Такого не было с марта 2022. Сказывается геополитическое давление, отмечают эксперты.

За неделю рубль упал примерно на 6%, а за месяц — на 12%. На падение повлияла в том числе и новость о новых американских санкциях против российских компаний, в том числе против Газпромбанка, который попал в SDN-лист. Через Газпромбанк осуществлялись оплаты за поставки нефти, но теперь экспортерам придется пользоваться альтернативными способами.

От чего зависит курс доллара

Наполним, ЦБ установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро — 110,49. С середины июня регулятор устанавливает курс доллара на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов.

Доллар растет из-за политических факторов, в том числе введения санкций против Газпромбанка. Кроме того, в санкционный список попали и другие банки, которые тоже работали с экспортом.

Иллюстрация: “Блокнот”

Причинами также называют победу Трампа на президентских выборах (доллар растет и по отношению к ряду других валют), а также дефицит ликвидности, вызванный снижением объемов экспорта и увеличением импорта на российском рынке.

Дорогой доллар — это хорошо или плохо?

Для экспортеров это очень даже хорошо, ведь они продают за границу чаще всего за доллары, а значит их выручка в рублях ощутимо растет. На это недавно обращал внимание министр финансов Антон Силуанов, который назвал текущий курс «способствующим экспорту».

«Курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень-очень даже способствует экспорту», — заявил Силуанов.

Фото: pixabay.com

С этим согласны и некоторые эксперты, отмечающие, что более высокий курс выгоден при продаже энергоресурсов на экспорт, так как это увеличивает объёмы поступлений в рублёвом эквиваленте, особенно в условиях ограниченного импорта.

Стоит ли покупать валюту?

Если нет необходимости, то покупать валюту не стоит. Сейчас доллары нужны простым россиянам лишь в случае выезда за границу. И тут выбора нет. Высокий курс повлияет на стоимость путешествий, так как дороже будут стоить авиабилеты, проживание, еда.

Внутри страны высокий курс доллара чаще всего связывают с ростом цен, в частности, на импортные товары. Если доллар «задержится» на текущем уровне длительное время, то это отразится на стоимости многих товаров, техники, топлива. Это может повлечь рост стоимости всего остального — в том числе услуг ЖКХ и транспорта.

Иллюстрация: “Блокнот”.

Что будет с курсом доллара дальше

Ситуация вряд ли моментально станет лучше — санкции никуда не денутся, а на курс продолжат влиять внешнеполитические факторы.

Аналитики ранее прогнозировали рост курса доллара к концу года. Большая часть уверены, что доллар к концу 2024 года вернется в диапазон 97-100 рублей, однако есть мнения, что курс может быть и выше.

При усугублении геополитической ситуации в конце года доллар может достигнуть 110 рублей и даже пойти выше, заявляла аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Её коллега из «Альфа-Форекс» Спартак Соболев давал похожий прогноз — 115-120 рублей за доллар.

Фото: pixabay.com

Отметим, что год назад доллар тоже заметно «подскочил», тогда американская валюта тоже торговалась по 100 рублей за штуку, а после — «откатился» чуть ли не до 80 рублей. Падение рубля в 2023 году произошло в конце ноября и его связывали с налоговым периодом.

Рекордных показателей доллар достигал в марте 2022 года, сразу после начала СВО. Тогда стоимость американской валюты доходила до 121,53 рубля. Увидим ли мы эти значения — неизвестно, однако многие считают, что в ситуацию должен вмешаться регулятор, иначе все старания сдержать инфляцию в России пойдут насмарку.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, какой на самом деле должен быть курс доллара в России.

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