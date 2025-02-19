Праздник к нам приходит: Coca-Cola может вернуться на рынок России и выкупить свои заводы

Компания рассматривает возможность возобновления деятельности в РФ.

После нескольких лет отсутствия на российском рынке компания Coca-Cola рассматривает возможность возобновления деятельности. По данным источников, внутри корпорации уже обсуждаются стратегии взаимодействия с отечественными конкурентами, а также меры по борьбе с параллельным импортом.

По информации Mash, производство газировки планируется наладить на тех же заводах, которые выпускали продукцию до ухода компании из России. После начала специальной военной операции руководство The Coca-Cola Company приостановило свою деятельность в стране и отказалось контролировать качество напитков, которые выпускались третьими лицами под их брендом. В результате в последние три года оригинальная продукция не проходила проверки, включая такие аналоги, как «Добрый Кола». Теперь компания намерена вновь взять под контроль качество своего напитка.

С возвращением Coca-Cola на прилавки начнется активная борьба с неофициальной продукцией, включая газировку, произведенную на сторонних предприятиях в России, а также с поставками напитков из Казахстана, Киргизии, Китая и других стран. «Добрый Кола» временно останется на рынке, но позже его заменят на классическую версию Coca-Cola.

Напомним, в марте 2022 года The Coca-Cola Company объявила о своем уходе с российского рынка, однако не уточнила конкретные шаги по реализации этого решения. Несмотря на это, уже в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings зафиксировало рекордный рост прибыли — она составила 10,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза превышает показатель 2022 года (4,6 миллиарда рублей). Этот результат стал самым высоким за последние несколько лет.

До выхода с рынка Coca-Cola входила в число ведущих FMCG-брендов в России, занимая шестое место в рейтинге 50 крупнейших торговых марок и контролируя 0,9% продаж в своем сегменте. Ее основной конкурент, PepsiCo, находился на 18-й позиции с долей 0,5%, а бренд соков «Добрый» занимал 15-е место с аналогичным показателем. Однако в октябре 2023 года торговая марка Coca-Cola полностью исчезла из списка 50 крупнейших брендов на российском рынке.

О возможности возобновления работы международных платежных систем в стране высказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что Visa и Mastercard потеряли значительный сегмент рынка и теперь могут стремиться вернуться. Однако сделать это будет сложнее, так как российские пользователи уже адаптировались к национальной платежной системе “Мир”.

Аксаков подчеркнул, что Национальная система платежных карт (НСПК) зарекомендовала себя как эффективная и технологичная альтернатива. Тем не менее международные платежные системы могут оставаться востребованными для транзакций за границу, особенно при переводах средств в Европу и США.

Параллельно в СМИ появилась информация о том, что Минфин США рассматривает возможность восстановления работы ряда российских банков в международной системе SWIFT. Предположительно, в подготовленном списке содержатся около 20 кредитных организаций, которые могут получить доступ к полноценным финансовым операциям. Если этот сценарий реализуется, это может существенно упростить международные платежи и взаимодействие с зарубежными партнерами.

Экономист Алексей Зубец ранее допустил возможность возобновления работы McDonald’s в России. По его мнению, если американская администрация даст соответствующее разрешение, компания сможет вернуться в течение нескольких месяцев.

Кроме того, обсуждается возможное возвращение японского бренда Uniqlo. Как сообщает SHOT, в корпоративном чате бывших сотрудников Uniqlo появилось сообщение от экс-руководителя с вопросом о готовности работников снова присоединиться к компании. Однако пока конкретные сроки и условия не озвучены — процесс остается на стадии обсуждения.

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