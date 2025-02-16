Индекс российской биржи «улетел в космос» после разговора Путина и Трампа

Российский фондовый рынок демонстрирует ошеломительный рост на фоне значительных объёмов торгов в ходе вечерней сессии «Московской биржи». Восходящая динамика обусловлена реакцией инвесторов на сообщения о состоявшемся телефонном разговоре между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Среди «голубых фишек» особенно выделяются акции «Газпрома», демонстрирующие наиболее значительное увеличение стоимости.

По состоянию на 20:41 индекс МосБиржи (все сессии) увеличился на 3,14%, достигнув отметки 3112,76 пункта. Большинство крупных компаний показывает позитивный рост в пределах 8,2%, что отражает общий оптимизм на рынке.

Лидером роста стали акции «Газпрома», которые подорожали на 8,2%. Значительный прирост также продемонстрировали бумаги «НОВАТЭКа» (+4,7%), Сбербанка (+3,9%, включая привилегированные акции), «Т-Технологии» (+3,7%), «ММК» (+3,5%), «Северстали» (+3,3%), «Полюса» (+3,3%) и АФК «Система» (+3,2%). Среди прочих крупных игроков рост показали «Аэрофлот» (+2,9%), ВТБ (+2,4%), «АЛРОСА» (+2,2%), «Московская биржа» (+2,2%), «МТС» (+2,2%), «Роснефть» (+1,8%), «Норникель» (+1,8%), «ЛУКОЙЛ» (+1,7%), «НЛМК» (+1,7%), «Газпром нефть» (+1,7%) и «Сургутнефтегаз» (+1,4%).

Небольшое снижение стоимости продемонстрировали лишь привилегированные акции «Сургутнефтегаза», потерявшие 0,7%.

Общий объём торгов акциями, входящими в расчёт индекса МосБиржи, на момент 20:41 достиг 209,7 млрд рублей. В частности, наибольший объём торгов пришёлся на обыкновенные акции Сбербанка (35,4 млрд рублей), бумаги «Газпрома» (28,57 млрд рублей) и акции «Т-Технологии» (24,68 млрд рублей).

Основным драйвером роста рынка стали новости о телефонных переговорах между президентами США и России. Дональд Трамп назвал разговор “длительным и продуктивным” и сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о начале немедленных переговоров между представителями двух стран по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер также сообщил, что намерен проинформировать о достигнутых договорённостях президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров и сообщил, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву. Российский лидер также выразил готовность принять в России американских должностных лиц для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.