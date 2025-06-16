На Кубани стартовал прием заявлений от педагогов для получения «миллиона на ипотеку»







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Выплату на погашение первоначального взноса по ипотеке в Краснодарском крае педагогам предоставляют с 2022 года. За это время улучшить жилищные условия смогли более 1,1 тыс. человек. Повышение престижа педагогических профессий и поддержка учителей – одна их задач национального проекта «Молодежь и дети».

В традиционную подборку за 9-15 июня собрали также новости о нацпроектах «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

– Кубанский семенной завод – компания «КубаньСемАгро» из Белореченского района – повысит свою эффективность.

– Молодежь Краснодарского края может принять участие в конкурсе «УМНИК-2025». За грант в 500 тыс. рублей будут бороться инноваторы в возрасте от 18 до 35 лет.

– Более 7,6 тысячи кредитов выдано юрлицам Краснодарского края с начала 2025 года. Средства позволяют компаниям расширять производственные мощности, внедрять новые технологии и улучшать конкурентоспособность.

– До конца года еще 15 кубанских предприятий смогут присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство».

– Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании международного туристического форума «Путешествуй!».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

– В Калининском районе ведут капремонт теплосетей. Участки в станицах Калининской, Новониколаевской и Андреевской общей протяженностью 2,8 км обновляют по нацпроекту.

– В станице Выселки начали благоустройство набережной реки Журавка.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

– Акцию «День донора» провели в Славянском районе.

– В Краснодаре работал мобильный центр скриннинговой диагностики «Маршрут здоровья».

Национальный проект «Молодежь и дети».

– В региональном центре «Призма» завершилась первая летняя проектная смена.

– На Кубани продолжается краевая патриотическая экспедиция «ZA НАШИХ».

– Выпускникам профильных педагогических классов рассказали о возможностях поступления в вузы по целевым договорам. Детям и молодежи помогают выбрать профессию и развивать нужные навыки.

– Студенты Краснодарского педагогического и Ейского полипрофильного колледжей работают вожатыми в летних лагерях. Оба учреждения входят в состав кластера «Призвание» федерального проекта «Профессионалитет».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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