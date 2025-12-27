Евгений Пергун встретился с финалистами проекта «Герои Кубани»

1 из 4 Участники СВО на протяжении года проходили стажировку в органах исполнительной власти региона. Семеро человек изучали сферу ТЭК и ЖКХ, а также транспортную отрасль под руководством вице-губернатора.

– Финалисты кадрового проекта – уже состоявшиеся профессионалы в своих сферах. Их желание посвятить время, энергию и опыт развитию Кубани вызывает огромное уважение. Уверен, полученный жизненный и профессиональный опыт позволит им справиться с любыми самыми сложными задачами, – подчеркнул заместитель главы региона Евгений Пергун.

На встрече обсудили итоги стажировки, наметили планы на перспективу. Участники рассказали о своих впечатлениях после завершения ознакомительного этапа, поделились успехами и трудностями, с которыми столкнулись. Четыре участника СВО уже работают в сфере жилищно- коммунального хозяйства и транспорта.

Кадровый проект «Герои Кубани» запустили в феврале 2025 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Заявки на участие подали более 2 тыс. человек. После отбора 63 победителя проекта проходят стажировки в исполнительных органах власти, подведомственных им структурах, а также других организациях края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края