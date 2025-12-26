Вениамин Кондратьев: Более 100 тысяч детей из семей, которые нуждаются в особой поддержке, получат подарки к Новому году

Об этом глава региона рассказал журналистам.

– Пышных торжеств и широких народных гуляний по понятным причинам в регионе не устраиваем, но атмосферу праздника постарались создать. Прежде всего, для самых юных жителей Кубани, которые Новый Год ждут больше всех. В каждом муниципалитете для них подготовили праздничные спектакли и интерактивные представления с участием Деда Мороза. Более 100 тысяч детей из семей, которые нуждаются в особой поддержке, получат сладкие подарки. Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и, конечно, дети наших защитников – бойцов, которые отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции, – сказал Вениамин Кондратьев.

На главный новогодний праздник в крае – губернаторскую елку пригласили 3 тыс. детей участников СВО. Всего же государственные учреждения культуры региона подготовили 56 тематических новогодних программ. Около 400 праздничных мероприятий, рассчитанных на семейное посещение, проведут в Краснодаре и 100 выездных – в городах и районах края.

Артисты КМТО «Премьера» покажут «Новогоднюю фантазию-31» по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик». В период новогодних праздников для больших семей и воспитывающих детей с инвалидностью, а также участников СВО в государственных учреждениях культуры Краснодарского края действуют льготные условия приобретения билетов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор