На Кубани посвященные 80-летию Победы и Году защитника Отечества мероприятия посетили порядка 3 миллионов человек

В 2025 году в регионе провели свыше 2,5 тыс. культурных мероприятий, посвященных патриотической теме.

– Их посетили порядка 3 миллионов человек. На протяжении всего 2025-го сфера культуры пронесла патриотическую тему через все свои проекты и постановки. В Театре Защитника Отечества состоялся уже второй фестиваль творчества участников специальной военной операции «ПереПрава». Кроме того, по поручению главы региона продолжаем реконструкцию мемориального комплекса «Малая Земля» в Новороссийске. Работы будут завершены до конца 2026 года, – рассказал вице-губернатор Александр Руденко.

В числе ярких постановок 2025-го – музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова, который представил в Музыкальном театре ТО «Премьера» Юрий Башмет.

Краснодарский театр драмы к юбилею Великой Победы показал постановку «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Историю, известную по фильму М. Калатозова «Летят журавли», на сцене поставил режиссер Геннадий Николаев.

Краевой театр кукол представил спектакль «Рядовой Воробышек». В «военной сказке», как определяет ее жанр режиссер, переплетаются прошлое и настоящее, показывая неиссякаемую доблесть и мужество русского человека. О маленьком Сереже, носящем прозвище рядовой Воробышек, зрители узнают от бойца СВО, которому в руки попадает вещмешок времен Великой Отечественной войны с записями солдата, погибшего в бою. На первый показ пригласили курсантов Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко, юнармейцев и семьи бойцов СВО.

В рамках федерального тура, посвященного 80-летию Победы, «Я люблю тебя, жизнь!» в Музыкальном театре выступили звезда мировой оперы Хибла Герзмава и известный дирижер Владимир Спиваков.

