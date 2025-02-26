На Кубани в 2025 году на развитие коневодства направят свыше 120 миллионов рублей







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Перспективы развития отрасли обсудили на совещании под председательством



заместителя губернатора Андрея Коробки. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства края Федор Дерека, руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос, президент Ассоциации коневодов Кубани «Скаковое общество» Василий Толстопятов, руководители ведущих коневодческих предприятий региона.

– Для Кубани как для казачьего края коневодство и проведение скачек – это часть культуры и традиций. Поэтому мы делаем все, чтобы сохранить отрасль: поддерживаем конно-спортивные секции, проводим самые длительные в России скаковые сезоны. При поддержке губернатора ежегодно выделяются средства племенным хозяйствам и призовые выплаты в рамках скаковых дней. В этом году господдержка превысит 120 миллионов рублей. Все это способствует тому, что коневодство в регионе находится на высоком уровне и постоянно развивается, – сказал Андрей Коробка.

Федор Дерека доложил, что в прошлом году в крае состоялось 24 скаковых дня – на Краснодарском и Павловском ипподромах.

– В целом провели 232 скачки и 1445 стартов. Испытанно 684 племенных лошадей. По данным всероссийского рейтинга, в прошедшем скаковом сезоне кубанские конники вошли в десятку лучших, – сказал Федор Дерека.

По словам министра, первое место занял ИП Глава КФХ «Барсук Т.Л.» второе «Конный завод «711».

Василий Толстопятов, в свою очередь, рассказал о работе Ассоциации коневодов Кубани, отметив их активную позицию, в частности, при проведении скаковых сезонов.

В ходе совещания его участники обратили внимание на необходимость решения

таких вопросов как наращивание численности поголовья лещадей, увеличение числа племенных хозяйств, а также улучшение условий испытаний племенных лошадей на ипподромах края. Также обсудили организационные вопросы скакового сезона 2025 года. Он стартует традиционно в апреле и завершится в ноябре.

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В Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий содержится 8,3 тыс голов

лошадей. Племенное поголовье составляет 1,4 тыс голов. Наиболее распространены такие породы, как чистокровная верховая, тракененская, кабардинская, арабская, ахалтекинская. Выращиванием племенных лошадей занимаются 11 крупных коневодческих хозяйств, фермерские хозяйства и частные коневладельцы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru