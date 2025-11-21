Геннадий Бахилин вступил в должность главы Успенского района на очередной срок







Торжественную церемонию провели на открытой сессии Совета муниципального образования.

В мероприятии приняла участие начальник управления кадровой политики администрации края Екатерина Михайлова, которая вручила главе района соответствующее удостоверение. Геннадий Бахилин принес присягу и поблагодарил присутствующих за оказанное доверие.

Геннадий Бахилин родился 20 мая 1972 года в поселке Шоссейном Тихорецкого района. С января 2015 года исполнял обязанности главы Успенского района, а в сентябре 2015 года стал главой муниципального образования.

Пресс-служба администрации Краснодарского края