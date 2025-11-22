Вениамин Кондратьев: Финалисты кадрового проекта «Герои Кубани» проходят обучение в администрации Краснодара







– Стажировки у финалистов кадрового проекта «Герои Кубани» продолжаются. Сегодня расскажу о тех, кто проходит обучение в администрации Краснодара. Их наставник – глава города Евгений Наумов. Для каждого участника подготовили индивидуальную программу, которая учитывает их интересы. Они стажируются в департаментах строительства, финансов и образования. Финалистов уже познакомили с нормативной базой и работой структурных подразделений. Сейчас они участвуют в совещаниях, общественных мероприятиях города, посещают предприятия, строительные площадки. Желаю каждому из финалистов набраться как можно больше опыта, чтобы потом применять их на благо города и края, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В проекте более 60 человек являются наставниками. Это вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы городов и районов.

Кадровый проект «Герои Кубани» запустили как региональный аналог федерального – «Время героев». Его реализация находится на личном контроле Вениамина Кондратьева.

