Губернатор Краснодарского края встретился с Министром культуры РФ в Москве

1 из 3 Вениамин Кондратьев рассказал Ольге Любимовой о развитии отрасли культуры в регионе.

– Краснодарский край демонстрирует последовательное развитие культурной инфраструктуры. Наша общая задача – обеспечить жителям региона равный доступ к современным учреждениям культуры и сохранить его уникальное наследие, – сказала Ольга Любимова.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Министра культуры России за внимание к региону. Губернатор отметил, что Краснодарский край – один из крупных культурных центров России. На Кубани находятся 2,5 тысячи различных сельских домов культуры, театров, музеев, библиотек, детских школ искусств.

– За последние 10 лет мы в 140 раз увеличили господдержку на ремонт и оснащение объектов культуры – с 15 миллионов в 2015 году до 2 миллиардов в 2025 году. Всего на развитие культуры ежегодно направляем 20 миллиардов рублей. Благодаря вашему содействию с 2019 года в рамках нацпроекта «Культура», который сейчас вошел в нацпроект «Семья», по всему краю открыли 20 модельных библиотек. Оснастили оборудованием 76 детских школ искусств. Помимо этого, за счет бюджета края обновляем объекты культуры, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор рассказал Министру культуры РФ об обновлении знаковых объектов культуры региона, в том числе уже открытом в Краснодаре Театре Защитника Отечества, масштабной реставрации мемориала «Малая земля» в Новороссийске, которую завершат до конца года.

Вениамин Кондратьев и Ольга Любимова также обсудили возможные способы и механизмы финансирования реконструкции дорогостоящих объектов, таких как Краснодарский цирк и одна из главных фестивальных площадок юга России – Зимний театр в Сочи.

Участие во встрече приняли вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко и министр культуры региона Виктория Лапина.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор