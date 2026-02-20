Вениамин Кондратьев: На развитие растениеводства в 2026 году направим 5,3 миллиарда рублей

1 из 2 Всего на господдержку агропромышленного комплекса предусмотрели более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор на краевом предпосевном совещании, которое провели в Кубанском государственном аграрном университете.

– С учетом аномальных и непредсказуемых погодных условий агрострахование должно быть неотъемлемой составляющей ведения бизнеса. В этом году мы не сократили объем данной меры поддержки – предусмотрели более 400 миллионов рублей в виде субсидий. В целом на развитие растениеводства направим 5,3 миллиарда рублей. В свою очередь, мы ждем от хозяйств бережного и ответственного отношения к земле. Нам важно заботиться о сохранении плодородия, чтобы и впредь оставаться главным сельхозпроизводителем в стране, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что при поддержке губернатора Кубани с марта текущего года за нарушение требований по сохранению почв предусмотрена административная ответственность.

– Плодородие почв – это ключ ко всем будущим победам в сфере агропромышленного комплекса. Даже самый технологичный подход не сможет компенсировать недостаток гумуса в почве, от которого зависят наши показатели в сельском хозяйстве. Сохранить черноземы и остановить их деградацию – это задача номер один. И действующими правилами, которые прописаны в законе, должен руководствоваться каждый, кто работает сегодня на земле, – отметил Юрий Бурлачко.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько отметила, что принятый закон является важным шагом для сохранения плодородия почв.

– Если почва плотная и обеструктуренная, то и нитратов в ней будет недостаточно, потому что нет воздуха, нет жизни для бактерий. Каждый из аграриев должен разобраться, какая корка образовалась, что произошло, и вычистить на переросших посевах, – рассказала Валентина Василько.

Заместитель губернатора Андрей Коробка также доложил, что аграрии региона активно используют возможность агрострахования, на которое предусмотрено субсидирование до 50% стоимости страхового полиса. Кроме того, продолжается действие механизма льготного кредитования – приоритетными направлениями остаются растениеводство.

