В Краснодарском крае в честь Дня защитника отечества проведут более 2,2 тысячи тематических мероприятий

Накануне и в сам праздник, 23 февраля, во всех муниципалитетах организуют патриотические акции, фестивали, концерты, выставки и флешмобы. Волонтеры посетят ветеранов Великой Отечественной войны, приготовят посылки и открытки бойцам СВО.

В преддверии праздника на военно-мемориальных объектах региона организуют субботники. В них примут участие более 2 тысяч человек. По всему краю проведут 120 церемоний возложения венков, гирлянд и цветов к памятникам и мемориалам военной истории Кубани.

Всю неделю в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Апшеронском, Брюховецком, Динском, Каневском, Лабинском и Славянском районах работают общественные приемные в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата». Жителям помогают в установлении судеб родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Волонтеры и представители органов местного самоуправления вручат ветеранам ВОВ и труженикам тыла адресные подарки, помогут в бытовых вопросах. Для участников СВО в рамках акции «Мы вместе» собирают гуманитарную помощь, отправляют поздравительные открытки и письма. В госпиталях для военнослужащих проведут концерты.

Краснодарский Музыкальный театр 23 февраля в 17.00 приглашает на большой праздничный концерт в постановке заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Александра Мацко. В программе примут участие ансамбль «Криница», Государственный кубанский духовой оркестр, солисты Театра балета Юрия Григоровича, симфонический оркестр, артисты музтеатра.

Музеи подготовили экскурсии и тематические выставки книг, фотографий, плакатов, картин, наград, образцов оружия и амуниции. С 19 февраля в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко представляют экспозицию «Герой нашего времени». В нее вошли около 40 произведений юных художников в жанрах портрета, пейзажа, а также батальные сцены. Вход на выставку свободный.

В образовательных учреждениях проведут уроки мужества, в спортивных – соревнования и чемпионаты.

По информации департамента внутренней политики, всего ко Дню защитника Отечества в крае запланировали свыше 2,2 тысячи мероприятий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края