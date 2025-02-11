Благодаря ей российская экономика продемонстрировала рост.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина была признана одним из наиболее компетентных руководителей среди мировых центробанков. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, анализируя устойчивость российской экономики в условиях жестких санкционных ограничений.

Эксперт отметил, что, несмотря на прогнозы о значительном спаде, экономика России не только избежала глубокого кризиса, но и продемонстрировала рост. По его мнению, во многом это стало возможным благодаря взвешенной политике Центрального банка и профессионализму его главы. Чемпион подчеркнул, что способность страны адаптироваться к беспрецедентным внешним ограничениям удивила многих аналитиков.

Ранее президент России Владимир Путин также подчеркивал, что национальная экономика продолжает движение вперед, несмотря на внешнее давление и попытки вмешательства.

В декабре Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Эльвира Набиуллина пояснила, что на данный момент в экономике сложились жесткие денежно-кредитные условия, которые помогут замедлить инфляцию в ближайшие месяцы. Она также отметила, что формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.

В то же время глава Центробанка не исключила возможности пересмотра ставки в сторону повышения в феврале 2025 года, если экономическая ситуация потребует дополнительных мер.

Аналитики предполагают, что на ближайшем заседании 14 февраля 2025 года регулятор, скорее всего, сохранит текущий уровень ставки. Однако в отношении дальнейшей динамики прогнозы расходятся. Согласно базовому сценарию, вероятность которого оценивается в 60%, снижение ставки может начаться в июне, и к концу 2025 года она может достичь 16%.

Альтернативный сценарий, вероятность которого оценивается в 20%, предполагает сохранение ставки на уровне 21% еще в течение года — до февраля 2026 года.

Следует напомнить, что цикл ужесточения монетарной политики стартовал в июле 2024 года, когда Центробанк повысил ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. В сентябре показатель увеличили еще на один процентный пункт, а в октябре ставка достигла рекордных 21%. До этого максимальный уровень был зафиксирован в феврале 2022 года, когда он составлял 20%.