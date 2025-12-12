Вениамин Кондратьев: Мы должны окружить постоянной заботой семьи участников СВО

1 из 3 Губернатор Краснодарского края поручил активизировать эту работу во всех муниципалитетах. Тему поддержки бойцов специальной военной операции обсудили на совещании по итогам «Прямой линии» главы региона.

– Мы должны окружить постоянной заботой семьи участников спецоперации. Для этого за каждой из них закрепили специалистов местных администраций, которые должны находиться в тесном взаимодействии с бойцами и их родственниками, а также региональным Фондом «Защитники Отечества». Но «Прямая линия» показала, что не все муниципалитеты ответственно относятся к этому поручению. Например, в Темрюкском районе супруге бойца СВО из станицы Старотитаровской помогли устранить проблему с электричеством только после обращения. Любой бытовой вопрос семей наших защитников необходимо незамедлительно решать, а не перенаправлять их по различным ведомствам. Эта работа должна быть организованной и системной, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил своему заместителю Александру Топалову проконтролировать работу координаторов с семьями участников СВО.

– Сразу после «Прямой линии» организовали выезды к семьям участников специальной военной операции. До конца года проверим все муниципальные образования, – заверил Александр Топалов.

О проблеме с электроэнергией губернатору на «Прямой линии» 5 декабря рассказала жительница станицы Старотитаровской Темрюкского района. Муж заявительницы находится на специальной военной операции, а один из детей – болен и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вениамин Кондратьев потребовал незамедлительно решить вопрос. В результате перебои с напряжением устранили в тот же день.

Во время «Прямой линии» к губернатору жители обратились также с инициативой благоустроить общественную территорию в Северском районе в честь участников спецоперации. Вениамин Кондратьев поручил открыть посвященные бойцам СВО Аллеи Героев во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.

Также на «Прямую линию» написала бабушка 6-летнего мальчика. Женщина рассказала, что внук из-за родовой травмы не разговаривает, а оба родителя сейчас служат в зоне СВО. При этом женщина забыла оставить свои контактные данные для обратной связи. Вениамин Кондратьев поручил найти автора обращения и передать ребенку приглашение на праздник.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор