Жители Кубани могут пройти диспансеризацию в вечернее время

Для удобства пациентов приемы проводят вечером в будние дни и субботу. Так, в прошлом году удалось обследовать более 270 тысяч человек. Такая мера способствует реализации основных целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– В Краснодарском крае продолжаются мероприятия по диспансеризации и профилактическим осмотрам. Только за два месяца текущего года состояние своего здоровья проверили более 440 тысяч человек, из них 30 тысяч – в вечернее время, – отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В рамках диспансеризации жители могут измерить рост и массу тела, пройти флюорографию, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также определить индекс массы тела.

Пройти обследования можно в поликлинике по месту жительства. Диагностику и обследование организма необходимо делать один раз три года жителям от 18 лет, а после 40 – ежегодно.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Нацпроекты