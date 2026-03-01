На Кубани в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвовало более 800 человек

Соревнования «Профессионалы» прошли в 18 муниципалитетах края. Дипломы и медали получат более 400 победителей и призеров 4 марта на церемонии закрытия регионального чемпионата. Он проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае за 23 февраля – 1 марта собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:

- В Анапе провели форум БПЛА «Пилоты нового времени»

- В Новороссийске провели форум по беспилотной авиации «Пилоты нового времени»

Нацпроект «Молодежь и дети»:

- В Новороссийске открыли обновленный молодежный центр «Вектор».

- Стартовал региональный информационно-практический фестиваль «Калейдоскоп идей навигаторов детства».

Нацпроект «Кадры»:

- В центры занятости Краснодарского края в 2025 году за помощью в открытии собственного бизнеса обратились порядка 1,5 тысяч человек.

- В Краснодаре обсудили ключевые тенденции рынка труда региона.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

- Предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Краснодарпромжелдортранс» увеличило выработку на 11%.

- Руководителей кубанских компаний приглашают пройти бесплатное обучение по повышению операционной эффективности.

- Транспортно-логистическая компания из Темрюкского района совершенствует бизнес-процессы.

- Межмуниципальный бизнес-форум в Абинске собрал порядка 230 участников.

Нацпроект «Семья»:

- Соцконтракт помог многодетной семье открыть мастерскую игрушек на Кубани.

- Специалисты центров занятости помогают жителям Кубани в открытии собственного дела.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

- Укрепить и поддержать иммунитет поможет зарядка.

- Жители трех районов Кубани приняли участие в акции «День донора».

