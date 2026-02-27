Вениамин Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны из Новокубанского района

Губернатор рассказал о боевом пути Василия Хархана в своих соцсетях.

– Поздравляю с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из Новокубанского района – Василия Ивановича Хархана. Ему исполнился 101 год. Василий Иванович родился в селе Вознесенском Отрадненского района. В 16 лет его детство прервала война. В 1943 году он ушел на фронт и служил в составе 56-й армии в 339-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Кубани на «Голубой линии» у станицы Крымской, был ранен. За доблесть и мужество награжден орденом Отечественной войны I степени, – отметил Вениамин Кондратьев.

После войны Василий Хархан окончил Армавирский зооветеринарный техникум и работал по специальности в станице Даховской. В 1953 году вместе с семьей переехал в Новокубанский район, где занимал должность главного зоотехника-селекционера на одном из сельскохозяйственных предприятий. Сегодня у него большая и дружная семья.

Губернатор пожелал ветерану крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

