Краснодарское сельхозпредприятие осваивает принципы бережливого производства

Благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» сотрудники «Актив Агро» планируют ускорить процесс предпосевной обработки семян – в качестве пилотного потока выбрали оптимизацию протравливания. Предприятие занимается селекцией и выращиванием масличных культур.
Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае за 2-8 марта собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
- Почти 7 км дороги к Анапе отремонтируют в рамках нацпроекта.
- В Отрадненском районе в 2026 году выполнят монтаж почти 5 км линий наружного освещения.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
- В Краснодаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес».
- Здравница из Горячего Ключа сократила время подготовки номеров на 22%.
- Ресурсоснабжающая организация из Кавказского района ускорит процесс аварийно-восстановительных работ.
- Строительная компания из Горячего Ключа продолжает повышать эффективность.
Нацпроект «Семья»:
- За десять лет в Краснодарском крае благодаря процедуре ЭКО родилось более 11 тыс. детей.
- Занятие по физической активности провели для подопечных Кореновского комплексного центра социального обслуживания населения.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
- В Сочи по нацпроекту модернизировали гимназию №6.
- Вениамин Кондратьев поздравил победителей регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».
Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:
В Центре «Архангел» Туапсинского округа обучают специалистов БПЛА.
Нацпроект «Кадры»:
- На Кубани провели ярмарки вакансий для женщин.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
- В 2026 году краевые медицинские центры Кубани оснастят современным тяжелым диагностическим оборудованием.
- Около 4 тысяч молодоженов Краснодарского края проверили свое репродуктивное здоровье.
Нацпроект «Экологическое благополучие»:
- В Краснодаре обсудили вопросы экологического просвещения.
