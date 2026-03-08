Краснодарское сельхозпредприятие осваивает принципы бережливого производства

Благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» сотрудники «Актив Агро» планируют ускорить процесс предпосевной обработки семян – в качестве пилотного потока выбрали оптимизацию протравливания. Предприятие занимается селекцией и выращиванием масличных культур.

Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае за 2-8 марта собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

- Почти 7 км дороги к Анапе отремонтируют в рамках нацпроекта.

- В Отрадненском районе в 2026 году выполнят монтаж почти 5 км линий наружного освещения.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

- В Краснодаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес».

- Здравница из Горячего Ключа сократила время подготовки номеров на 22%.

- Ресурсоснабжающая организация из Кавказского района ускорит процесс аварийно-восстановительных работ.

- Строительная компания из Горячего Ключа продолжает повышать эффективность.

Нацпроект «Семья»:

- За десять лет в Краснодарском крае благодаря процедуре ЭКО родилось более 11 тыс. детей.

- Занятие по физической активности провели для подопечных Кореновского комплексного центра социального обслуживания населения.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

- В Сочи по нацпроекту модернизировали гимназию №6.

- Вениамин Кондратьев поздравил победителей регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:

В Центре «Архангел» Туапсинского округа обучают специалистов БПЛА.

Нацпроект «Кадры»:

- На Кубани провели ярмарки вакансий для женщин.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

- В 2026 году краевые медицинские центры Кубани оснастят современным тяжелым диагностическим оборудованием.

- Около 4 тысяч молодоженов Краснодарского края проверили свое репродуктивное здоровье.

Нацпроект «Экологическое благополучие»:

- В Краснодаре обсудили вопросы экологического просвещения.

