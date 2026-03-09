В Краснодарском крае наградили победителя регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

1 из 2 Всероссийский конкурс объединил социально ориентированные некоммерческие организации и инициативы предпринимателей. Работа с бизнесом на Кубани организована в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Победителем регионального этапа конкурса в номинации «Работая помогаю» стала инициатива из города Ейска. Проект «Футбольные девчонки» реализует автономная некоммерческая организация «Центр подготовки футболистов «Чемпион».

– Конкурс «Мой добрый бизнес» играет ключевую роль в выявлении лучших практик и инновационных подходов, способствующих решению важнейших социально-экономических задач нашей страны. Такие инициативы помогают формировать устойчивое общество, объединяя усилия бизнеса, власти и общественных организаций, – отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Проект «Футбольные девчонки» выходит за рамки привычной спортивной секции, представляя собой полноценную социально-педагогическую программу, направленную на формирование здорового образа жизни. Участие в нем может принять любой желающий.

Победитель представит Краснодарский край на федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес».

Всероссийский конкурс социальных инициатив предпринимателей и СОНКО «Мой добрый бизнес» организует Министерство экономического развития Российской Федерации. В 2026 году внимание направлено на проекты, ориентированные на измеримое социальное воздействие и вклад в достижение национальных целей развития страны. Конкурс включает семь номинаций: «Устойчивый рост», «Работая помогаю», «Доброе содействие», «Развитие потенциала», «Семейный бизнес», «Добрые технологии» и «Комфорт для жизни». Номинация «Работая помогаю» объединяет наиболее эффективные проекты, направленные на сохранение населения, улучшение состояния здоровья, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и повышение качества жизни. Эти цели соответствуют нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В Краснодарском крае региональный отбор участников прошел при поддержке Фонда развития бизнеса Краснодарского края (Центра «Мой бизнес»). Подробнее о мерах господдержки для предпринимателей региона можно узнать на сайте moibiz93.ru, а также по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 (800) 707-07-11.

