Вениамин Кондратьев поздравил Евгению Захарченко с победой в конкурсе «Директор школы Кубани»

Директор гимназии №11 из Новокубанского района представит регион на всероссийском этапе.

– Директором года Кубани стала Евгения Захарченко. Она руководит школой номер 11 Новокубанского района. Поздравляю с заслуженной победой и желаю успехов на всероссийском этапе конкурса. Евгения работает в этой школе больше 14 лет. Прежде чем стать директором, она преподавала здесь русский язык и литературу, а три года назад возглавила коллектив. Это небольшая сельская школа: в ней учатся 300 детей и работают 25 педагогов. Общеобразовательное учреждение с гордостью носит имя космонавта Юрия Гагарина. Главная цель Евгении в работе – вдохновлять каждого ученика верить в свои силы и помогать им воплощать самые смелые мечты в жизнь, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Церемонию закрытия краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани – 2026» провели на площадке гимназии №9 Сочи. Призерами конкурса стали директор школы №12 Ленинградского района Алла Аракчеева, директор школы №20 Сочи Андрей Караваев, директор школы №11 Новороссийска Светлана Тэйц и директор школы №19 Краснодара Оксана Шепелина.

Учредители конкурса – министерство образования и науки региона и краевая организация Общероссийского профсоюза образования.

Пресс-служба администрации Краснодарского края