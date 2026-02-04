Кубанские атлеты стали рекордсменами России

1 из 2 Савелий Бабенко, Кирилл Кроличенко, Владимир Половинкин и Илья Карницкий завоевали золото в эстафете 4х400м и установили новый рекорд на первенстве страны.

– Крепкие традиции кубанской легкой атлетики, уходящие корнями в советское прошлое, получили современное развитие. В регионе выстроена эффективная система подготовки, опирающаяся на сильные тренерские кадры и регулярные старты. Масштабы впечатляют: 62 отделения и свыше 13 тысяч воспитанников. Благодаря такой комплексной работе Краснодарский край по праву считается одним из флагманов этого вида спорта в России. Поздравляю спортсменов и тренеров с заслуженными наградами, – отметил и.о министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В соревнованиях приняли участие 575 спортсменов из 58 регионов страны. Краснодарский край представляли 23 атлета. Всего в копилке региона 8 наград – 4 золотых, и по две серебряных и бронзовых в других дисциплинах.

Юные спортсмены могут заниматься легкой атлетикой в отделениях краевых школ, которые расположены в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейске, Славянске-на-Кубани, Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Абинском, Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Новокубанском, Павловском, Северском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах, Туапсинском и Ленинградском муниципальном округе.

