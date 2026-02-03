В Краснодаре открыли памятный знак народному артисту СССР Григорию Пономаренко

1 из 5 Именную эмблему установили у входа в Музыкальный театр.

На ступенях учреждения культуры ранее увековечили имена Леонарда Гатова, Михаила Куликовского, Георгия Гараняна, Владимира Генина, Марины Шапиро, Иосифа Кобзона и Сергея Чернобая, творческий путь которых был неразрывно связан с Кубанью.

– В год 105-летия со дня рождения Григория Пономаренко мы с особой благодарностью вспоминаем его вклад в развитие отечественной культуры и культурный облик Краснодарского края. Наша «Дорога искусств» пополнилась великим именем, навсегда вписанным в историю и сердца людей, – прокомментировала министр культуры региона Виктория Лапина.

В Краснодарской филармонии состоится гала-концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора. Григорий Пономаренко написал свыше 4 тыс. произведений, среди которых всенародно любимые песни «Тополя», «Оренбургский пуховый платок», «Ой, снег-снежок», «Я лечу над Россией» и многие другие. В разные годы их исполняли Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко.

В начале 70-х годов прошлого века Григорий Пономаренко жил и работал на Кубани. Его именем названа краевая филармония.

В учреждениях культуры всех городов и районов 2 февраля проводят памятные мероприятия под единым названием «Я лечу над Россией!», также посвященные творчеству Г.Ф. Пономаренко.

Пресс-служба администрации Краснодарского края