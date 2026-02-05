В 2026 году Кубань выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в рамках профильного нацпроекта

В «Тимирязев центр» под руководством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина прошло Всероссийское агрономическое совещание. Краснодарский край представил и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Как отметил Андрей Разин, сохранение и повышение плодородия почв – это основа производства, и необходимо эффективно использовать земельные ресурсы. В условиях изменения климата необходимо создание перспективных сортов и гибридов сельхозкультур и переход на ускоренную селекцию, в том числе за счет формирования базы генотипов и фенотипов.

Федор Дерека отметил, что в 2026 году на Кубани усилят работу в области селекции и семеноводства в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

– Перед нами стоит амбициозная задача – в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Аграрная наука достигла значительных высот, и благодаря взаимодействию ученых с производством создаются действительно конкурентные селекционные разработки. В этом году усилим работу в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 миллионов рублей, что позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны, – сказал Федор Дерека.

По его словам, Краснодарский край обладает уникальной селекционной базой. А успехи в области селекции и семеноводства высоко ценятся и широко применяются аграриями России и зарубежья.

На совещании обсудили вопрос реализации большого агротехнологического проекта, главная цель которого – повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции. Проект включает пять основных векторов: сохранение и повышение плодородия почв, развитие селекции и семеноводства, совершенствование применения удобрений и средств защиты растений, а также внедрение беспилотной техники и адаптацию АПК к изменениям климата.

