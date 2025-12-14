Кубанские педагоги-библиотекари взяли призовые места на всероссийском конкурсе

1 из 4 В Москве наградили победителей и призеров конкурса профмастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Ольга Горкина из Анапы победила в номинации «Лучший педагог-библиотекарь школы, общая численность обучающихся которой составляет от 101 до 500 человек».

– Школьная библиотека должна стать современной и быть местом притяжения для ребенка, чтобы книга оставалась надежным элементом формирования традиционных российских ценностей детей и подростков и их воспитания, – отметила министр образования и науки Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева.

Призерами конкурса также стали кубанские библиотекари – Виктория Чистякова из школы №25 Динского района и Наталья Макарчук из школы№12 Анапы.

Победителями и призерами конкурса стали 43 человека из 27 субъектов.

Конкурс проводился впервые Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ в рамках I Международного форума школьных библиотекарей. Он объединил около 1000 участников из России, Беларуси, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

В работе форума активное участие приняла делегация из Краснодарского края, представившая успешный опыт региона в построении системной работы школьных библиотек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края