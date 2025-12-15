Вениамин Кондратьев: Статус особо охраняемых природных территорий получили лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни» и государственный заказник «Урупский»

Губернатор рассказал журналистам о создании двух новых ООПТ в Краснодарском крае.

– Статус особо охраняемых природных территорий получили лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни» и государственный заказник «Урупский». Это важный шаг для сохранения уникальной природы Краснодарского края. Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений. На сегодняшний день в Краснодарском крае уже создано 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на общей площади около 1,1 миллиона гектаров, – сказал Вениамин Кондратьев.

Комплекс «Кирпильских плавней» занимает свыше 11 тыс. гектаров на территории Калининского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа. Всего в водно-болотном угодье обитает 24 вида редких и исчезающих в Краснодарском крае растений, из них 18 включены в Красную книгу РФ.

Заказник «Урупский» – яркий образец степных экосистем Западного Предкавказья. Он расположен на площади более 6 тыс. гектаров в Успенском и Отрадненском районах. Здесь обитают краснокнижные птицы – кудрявый пеликан, малый лебедь, черный аист, змееяд, орлан-белохвост и другие.

