Кубанский казачий хор выступил в Китае на закрытии международного турнира по художественной гимнастике







Концертными номерами в исполнении прославленного казачьего коллектива, которым руководит народный артист России Виктор Захарченко, открыли гала-шоу Кубка «Небесная грация» и Beijing Top Open – 2025 в Пекине.

– «Встреча казаков» и «Ой, то не вечер» завораживали – хоровым звучанием, энергией танца и проникновенной песней. Совместное выступление с Марией Борисовой, мастером спорта международного класса и абсолютной чемпионкой России 2025, придало номерам особую теплоту. Спасибо нашему Кубанскому казачьему хору за талант, преданность делу и любовь к традициям, – отметила и. о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Виктория Лапина добавила, что благодаря творческому коллективу казачьего хора, культура Кубани и России звучит ярко и строит мосты дружбы между народами.

При следующем визите в КНР хор обещал представить со сцены песню на китайском языке – ее отрывок артисты уже исполнили для президента Ассоциации «Небесная грация» олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Пресс-служба администрации Краснодарского края