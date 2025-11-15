Вениамин Кондратьев: Сегодня в Сочи – большой футбольный вечер

Губернатор рассказал о предстоящей игре сборной России против команды Чили, которую проведут в Краснодарском крае.

– Сегодня в Сочи – большой футбольный вечер. На стадионе «Фишт» состоится международный матч, где сборная России встретится с командой Чили. Начало игры в 18:00. Это вторая встреча команд за всю историю. В прошлый раз они играли на одном поле 8 лет назад, тогда матч закончился вничью. Наш олимпийский объект по-прежнему принимает спортивные события мирового уровня, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона пожелал победы сборной России, а зрителям и болельщикам – интересной игры и ярких эмоций.

В заявку национальной сборной на товарищеский матч с чилийцами вошли действующие чемпионы России – футболисты ФК «Краснодар»: вратарь Станислав Агкацев и полузащитник Александр Черников. Воспитанники академии «быков» Даниил Фомин («Динамо» Москва) и Николай Комличенко («Локомотив» Москва), а также Максим Бориско («Балтика» Калининград), который начинал заниматься футболом в академиях футбольных клубов «Краснодар» и «Кубань». Еще один игрок сборной – Алексей Миранчук, выступающий за «Атланту Юнайтед» из США, родился в Славянском районе Краснодарского края.

