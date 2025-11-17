Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае собрали рекордные 305 тысяч тонн винограда







Губернатор сообщил о завершении уборки винограда в регионе.

– В этом году аграрии собрали 305 тысяч тонн ягоды, это рекордный урожай за всю историю Кубани. С каждым годом урожай растет – это результат системной работы. Еще в 2019 году по нашей инициативе приняли федеральный закон о виноградарстве и виноделии, его поддержал Президент России. За шесть лет нам удалось вытеснить импортное сырье, из которого ранее производилось российское вино и шампанское. Мы увеличили площади виноградников – с 25 тысяч гектаров до 32,5 тысяч. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас в регионе их пять. Благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель, у нас есть огромный потенциал для развития, – отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является главным винодельческим регионом в России. Кубань производит 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда. В 2024 году кубанские винодельни выпустили 232 млн литров тихих и игристых вин. За первые девять месяцев 2025 года производство составило 180 млн литров – на 8,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Лидером кубанского виноделия считается Темрюкский район. В муниципалитете собирают почти 70% винограда и производят 63% винодельческой продукции.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

