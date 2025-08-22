В Краснодарском крае могут создать ресурсный центр подготовки добровольцев по ликвидации ЧС







С такой инициативой к губернатору Вениамину Кондратьеву обратились участники смены молодежного лагеря «Регион 93».

Максим Дунаев из Туапсинского муниципального округа предложил рассмотреть создание в регионе ресурсного центра для подготовки к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Когда добровольцы приезжают на помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, подтоплений или пожаров – они должны обладать необходимыми для этого навыками, знать, как действовать в той или иной ситуации. Для этого нужно проходить специальную подготовку, учиться правильно оказывать помощь, чтобы волонтеров самих не пришлось спасать. Это важная инициатива, и мы обязательно подумаем над ее реализацией. Проработаем и создадим такой центр подготовки для наших волонтеров, – сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее Вениамин Кондратьев поддержал проект Народного фронта «Стоп Кровь», в рамках которого с 2026 года участники всех смен молодежного форума «Регион 93» будут проходить обучение по оказанию первой помощи. Специалисты экстремальной медицины научат ребят, как правильно наложить жгут, сделать временную повязку, провести искусственную вентиляцию легких. Применив эти знания в экстренной ситуации, они смогут поддерживать состояние пострадавшего до прибытия врачей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

