Вениамин Кондратьев: В Отрадненском районе газифицировали поселок Маяк

Работы провели в рамках региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». О том, как она помогает создавать условия для комфортной жизни, рассказал губернатор Краснодарского края.

– В Отрадненском районе газифицировали поселок Маяк. Общая протяженность газопровода составила 26 километров. К голубому топливу теперь смогут подключиться 120 домов, школа, детский сад и Дом культуры. В поселке проживают около 600 человек. Многодетным и семьям участников спецоперации, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан компенсируем затраты на подключение газа внутри границ земельных участков. В целом муниципалитет практически газифицирован, сейчас работы ведут в станице Надежной, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Подводящие сети к поселку Маяк достроили в 2024 году, а в этом – закончили распределительный трубопровод низкого давления. До сих пор жители отапливали дома твердым топливом, теперь же есть возможность подключиться к более экологичному и экономичному природному газу.

Еще три поселка в начале сентября газифицировали в Крыловском районе: Решетиловский, Ковалевка и Запрудный. Для этого построили межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью 30,2 км. Они обеспечат техническую возможность перейти на голубое топливо для 249 домовладений и двух медицинских амбулаторий.

– В этом году планируем построить около 168 километров газопроводов в крае. Работы сейчас в основном проводим в небольших малочисленных поселениях со сложным рельефом. Среди крупных объектов – газопровод от Псебая до поселка Перевалка в Мостовском районе и участки сети к станицам Черноморской и Имеретинской в Горячем Ключе, – добавил Вениамин Кондратьев.

Полностью завершили работы еще на семи объектах. Это межпоселковые газопроводы к пос. Лесодача в Гулькевичском районе и от ст. Зассовской к пос. Соцгородок – в Лабинском. А также распределительные сети в пос. Пенькозавод Отрадненского района, с. Архипо-Осиповка в близи Геленджика, в жилых районах Туапсе.

Также специалисты проводят уличные сети в селе Южная Озереевка и в микрорайоне Гора Великая в Новороссийске. Все работы планируют завершить в 2025 году.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

