В 2025 году кубанские спортсмены выиграли около 3 тысяч медалей на соревнованиях различного уровня

1 из 4 Победы атлетов обеспечили им места в национальных командах – 1,6 тысячи представителей региона вошли в состав сборных России по различным видам спорта.

– Эффективная система подготовки спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры реализуется благодаря слаженной работе всей региональной команды. Это позволяет Краснодарскому краю оставаться одним из лидеров российского спорта, – рассказал и.о. министра физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

На недавнем чемпионате мира по боксу в Дубае Давид Суров завоевал золото, Евгений Кооль – серебро, а Андрей Пегливанян – бронзу. Еще ранее Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова принесли региону два золота на чемпионате мира по боксу среди женщин в Сербии. На первенстве Европы в Армении 10 кубанских боксеров вернулись с 10 наградами.

Достойно выступили представители самбо: на первенстве мира в Индонезии золото завоевали Игорь Грушковский, Валерия Козлова и Эдуард Арбузов. В дзюдо отличились Валерий Ендовицкий, ставший чемпионом международного турнира «Большой шлем» в Токио, и Тимур Арбузов, победивший за год как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы. На Сурдлимпийских играх в Японии теннисистка Полина Смирнова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, выиграв в одиночном и смешанном разрядах.

Успехи пришли и в других дисциплинах. Так, на Кубке мира по спорту ПОДА в фехтовании победу одержал Артур Юсупов; на чемпионате мира по легкой атлетике Иван Ревенко завоевал серебро в метании копья; на чемпионате мира в Испании в прыжках на батуте Максим Диденко занял второе место в командных соревнованиях среди мужчин; Галина Бегим получила серебряную награду в прыжках на двойном минитрампе, а в прыжках на акробатической дорожке в командном многоборье она вместе с Александрой Ляминой также стала серебряным призером.

Успех невозможен без соответствующей инфраструктуры. В регионе за год появилось 42 спортивных объекта, в том числе малобюджетные залы, многофункциональные спортплощадки, малые модульные залы, корты для падела, умная площадка и площадки для сдачи норм ГТО. Капитально отремонтировали 13 объектов спорта муниципальной и государственной собственности.

Всего в Краснодарском крае в 2025 году организовали и провели свыше 1,7 тысячи официальных физкультурных и спортивных мероприятий – от локальных фестивалей до турниров мирового значения. Среди них международные турниры Гран-при по самбо, Геленджикская парусная регата, состязания по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина «Горный орел», международные спортивные соревнования «Кубок Заслуженного тренера СССР Дубко В.Ф.» по прыжкам на батуте.

Регион принял чемпионат России по самбо, первенства страны по дзюдо и боксу, «Суперфинал» по прыжкам в воду, а также во второй раз чемпионат и первенство России по гонкам дронов. В мае состоялся турнир по самбо «Доблесть России», приуроченный ко Дню Победы, этапы Спартакиады молодежи России, всероссийские соревнования «Школьная лига самбо «Время первых» в рамках проекта «Самбо в школу».

Традиционно широкий отклик получили массовые мероприятия: краевой фестиваль «Гимнастическая симфония», многоэтапные соревнования «Энергия спорта», фестиваль единоборств «Выбор сильных» и масштабный фестиваль «Летопись Олимпийцев Краснодарского края».

Пресс-служба администрации Краснодарского края