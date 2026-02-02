На Кубани празднуют 105-летие композитора Григория Пономаренко

1 из 2 Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о любимом поколениями кубанцев музыканте.

– Сегодня мы отмечаем 105 лет со дня рождения маэстро и вспоминаем его творческий путь. Больше 20 лет он прожил на Кубани, всем сердцем полюбил наш край и воспел его в своих произведениях, ставших гимнами нашей малой родины. Среди них – легендарная «Краснодарская улица Красная» и «Не пробуждай воспоминаний». Григорий Федорович родился в крестьянской семье и самостоятельно овладел нотной грамотой. С пяти лет он учился играть на гармошке, а позже – на баяне. С детства будущий композитор отличался усидчивостью и, как сам отмечал, был «рожденным меломаном». Уже в 12 лет он сочинял музыкальное оформление к спектаклям драматического кружка. В годы войны в составе ансамбля погранвойск прошел фронтовой путь, где и начал писать свои первые военные песни. За свою жизнь Григорий Федорович создал музыку к 970 произведениям: от оперетт и джазовых композиций до всеми любимых народных песен. Мы гордимся тем, что такие выдающиеся люди связали свою судьбу с нашим краем, оставив после себя бесценное наследие, – отметил Вениамин Кондратьев.

В течения дня в учреждениях культуры по всему краю проведут памятные мероприятия под единым названием «Я лечу над Россией!». В Краснодаре запланировано открытие памятного знака на стилобате Музыкального театра. Состоится Всероссийский онлайн-марафон «Звучит Пономаренко». Артисты и музыканты со всей страны объединятся для исполнения знаменитой композиции «Песня родному краю».

В музыкальных и муниципальных школах искусств распространят нотные сборники, включающие более пятидесяти самых известных произведений композитора. В 19.00 на сцене Краснодарской филармонии организуют гала-концерт «Я обязательно вернусь!» с участием коллективов и солистов в честь композитора и Народного артиста СССР Григория Пономаренко.

