Выставка о работе кубанских спасателей открылась в краснодарском историческом парке «Россия – моя история»

1 из 8 Профориентационный мультимедийный проект «Герои рядом» посвящен работе «Кубань-СПАСа». Его приурочили к 23-й годовщине создания краевой аварийно-спасательной службы и Дню спасателя Кубани.

На церемонии открытия выступили первый заместитель министра ГО и ЧС региона Ярослав Городецкий, начальник управления отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Антон Барбашин и директор исторического парка Сергей Кузнецов.

– В преддверии профессионального праздника мы приняли решение организовать эту мультимедийную выставку, чтобы жители и гости Краснодарского края могли ближе познакомиться с трудной, ответственной и очень важной работой кубанского спасателя. Эта экспозиция дает возможность увидеть, как закаляется характер и рождается мужество, понять – настоящие герои живут среди нас. И, конечно, рассчитываем, что молодым людям, посетившим выставку, она поможет определиться с будущей профессией, – отметил Ярослав Городецкий.

На открытии выставки показали новейшие образцы снаряжения и технику. Гости также смогли принять участие в мультимедийном квесте, чтобы почувствовать себя спасателями. Выставка рассказывает об истории кубанской аварийно-спасательной службы.

«Кубань-СПАС» образован 1 марта 2003 года. Сегодня это одно из крупнейших профессиональных формирований в России. Служба специализируется на поисковых и аварийно-спасательных работах. Отрядам приходится действовать в самых разных условиях: подниматься в горы, спускаться в ущелья и на дно морей, они первыми приходят на помощь попавшим в беду.

Специалисты «Кубань-СПАСа» более 60 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий природных, техногенных и других ЧС, спасли более 29,5 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

В рамках открытия выставки наградили отличившихся в работе сотрудников службы. Звание «Заслуженный спасатель Краснодарского края» присвоили Игорю Лютову из Геленджикского отряда. Роману Бородину из того же отряда вручили памятный подарок от губернатора. За добросовестную работу и высокий уровень готовности благодарности получили начальники филиалов «Кубань-СПАСа».

Выставка будет работать до 5 апреля на ул. Конгрессной, 2.

Пресс-служба администрации Краснодарского края