Последние новости

На Кубани в 2025 году из границ населенных пунктов исключили более 13,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения

Светлана Олтушевская 12.01.2026 Общество

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов.

– Одна из главных задач в области градостроительной деятельности – формирование системы территориального планирования. В 2025 году мы утвердили 48 проектов по внесению изменений в генпланы муниципальных образований. В результате из границ населенных пунктов исключили более 13,5 тысячи гектаров земель сельхоз назначения, – сообщил Дмитрий Маслов.

Комплексная работа по защите сельхозземель позволила за последние пять лет исключить из границ населенных пунктов порядка 59 тысяч гектаров.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2026, All Rights Reserved