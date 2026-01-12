На Кубани в 2025 году из границ населенных пунктов исключили более 13,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов.

– Одна из главных задач в области градостроительной деятельности – формирование системы территориального планирования. В 2025 году мы утвердили 48 проектов по внесению изменений в генпланы муниципальных образований. В результате из границ населенных пунктов исключили более 13,5 тысячи гектаров земель сельхоз назначения, – сообщил Дмитрий Маслов.

Комплексная работа по защите сельхозземель позволила за последние пять лет исключить из границ населенных пунктов порядка 59 тысяч гектаров.

