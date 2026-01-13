Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник ежегодно 13 января.

– Сегодня в День российской печати мы отмечаем заслуги талантливого и профессионального журналистского сообщества Краснодарского края. Сотрудники редакций газет, интернет-изданий, информагентств, издательских домов – всегда грамотно и ответственно подходят к освещению происходящего в регионе и стране. Они охватывают широкий круг тем, помогают землякам быть в курсе значимых новостей и изменений во всех сферах. Рассказывают о реализации важных социальных и инфраструктурных проектов в регионе, о героях спецоперации, наших доблестных защитниках и ветеранах. А также поддерживают связь с аудиторией, пишут об угрозах и разоблачают дезинформацию, привлекают внимание к требующим решения проблемам. Желаю нашим журналистам крепкого здоровья, счастья, добра и новых творческих успехов, – отметил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае зарегистрированы более 500 различных средств массовой информации. Это печатные, электронные СМИ, ТВ и радио. Тираж печатной прессы в сумме превышает 900 тысяч экземпляров.

***

День российской печати учредили в 1991 году. Дату 13 января приурочили к выходу в январе 1703 года российской газеты «Ведомости».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор