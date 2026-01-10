За 9 лет в Краснодарском крае ликвидировали более тысячи незаконных точек продажи спиртных напитков

О масштабной работе по выводу рынка алкоголя из тени и ее итогах рассказали в департаменте потребительской сферы.

– Мы проводим системную работу. С одной стороны, боремся с контрафактом и нелегальной продукцией, а с другой – популяризируем кубанские винодельни. В итоге с 2017 года ликвидировали более тысячи незаконных точек продажи, проверили десятки тысяч объектов торговли и общепита. И можем уже сказать, что рынок вышел из тени, – рассказал руководитель департамента Роман Куринный.

Роман Куринный также отметил, что доходы бюджета от акцизов в 2025 году выросли на 18% и составили порядка 13,8 млрд рублей. Кубанские вина занимают больше половины доли в магазинах и общепите. В Краснодарском крае регулярно проводят Дни кубанских вин и продвигают энотуризм.

Пресс-служба администрации Краснодарского края