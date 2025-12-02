На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева 2025 года поступают обращения о строительстве соцобъектов

Одно из них касается возведения школы в Темрюкском районе.

Такую просьбу главе региона направила Людмила Концур из Темрюка. По словам заявительницы, учреждение необходимо открыть в микрорайоне Правобережный.

В этой части города уже есть офис врача общей практики, в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделили более 65 млн рублей на ремонт спортивного комплекса «Скиф». Сейчас в нем работают секции художественной гимнастики, самбо, тяжелой и легкой атлетики, шахмат, проводят тренировки по футболу. В планах администрации муниципалитета и новая школа. В апреле 2025 года уже получено разрешение на ее строительство. Пока же для учащихся микрорайона организован школьный автобус до ближайшего образовательного учреждения.

За последние 10 лет в Краснодарском крае построили более 100 школ. В 2025 году отремонтировали 685 образовательных учреждений, 10 из них – по нацпроекту «Молодежь и дети». Всего на эти цели направили порядка 3 млрд рублей. Также в новом учебном году в регионе открыли 12 школ общей вместимостью более 12 тысяч мест. Семь из них расположены в Краснодаре, по одной – в Горячем Ключе, Сочи, Динском, Крымском и Тбилисском районах.

Вопросы губернатору Вениамину Кондратьеву жители могут задать любым удобным для них способом:

– по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

– через чат-бот в мессенджере MAX

– Вопрос губернатору Краснодарского края.

– на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Пресс-служба администрации Краснодарского края