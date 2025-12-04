Вице-губернатор Кубани Александр Руденко посетил социальные учреждения Туапсинского муниципального округа







Во время рабочей поездки замглавы региона осмотрел два детских сада, станцию скорой помощи и модельную детскую библиотеку.

– Как и обещал, заехал в детские сады №40 и №41, пострадавшие в результате атаки БПЛА на Туапсе. Специалисты в короткие сроки все восстановили, сотрудники оперативно привели территорию учреждения в порядок. Сейчас оба детсада работают в штатном режиме, – отметил Александр Руденко.

В ночь с 24 на 25 ноября ударной волной и осколками БПЛА выбило ряд окон детского сада №40, а в детском саду №41 была повреждена кровля. Вице-губернатор поблагодарил коллектив обоих учреждений и главу Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко за слаженную работу по восстановлению зданий.

Заместитель губернатора также посетил станцию скорой медицинской помощи. Здесь он поинтересовался ситуацией с кадрами, обновлением материально-технической базы. Недавно районные медучреждения получили 49 новых машин скорой помощи за счет краевых средств. На эти цели по поручению губернатора направили порядка 340 млн рублей. В Краснодарском крае 40 отделений скорой медпомощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей.

– На все вопросы получил ответы. Здесь работают молодые специалисты, выпускницы медицинского колледжа. Посмотрел систему, благодаря которой специалисты могут оперативно направить бригады скорой помощи по нужному адресу. Радует, что это российская разработка. Также увидел здесь новые машины. Работа по обновлению автопарка будет продолжена, – сказал Александр Руденко.

Итоговой точкой визита вице-губернатора в Туапсинский муниципальный округ стала модернизированная по нацпроекту «Семья» детская библиотека имени А. Гайдара. Это многофункциональное пространство с цифровыми технологиями, коворкинг-зонами и современным дизайном.

– Хотел увидеть новые модельные библиотеки своими глазами. Важно понять, насколько актуально создание в крае учреждений такого типа. С начала 2025 года на Кубани их открыли пять штук, по словам коллег, они пользуются популярностью. Увидел ребят, которые после школы проводят здесь время: занимаются творчеством, читают, играют в интерактивные игры. Сейчас в крае таких библиотек уже 20, – отметил Александр Руденко.

В 2025 году библиотечную сеть Кубани признали одной из лучших в стране. Регион отметили за самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек, созданных по нацпроекту.

Пресс-служба администрации Краснодарского края