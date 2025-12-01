В Краснодарском крае планируют за два года создать инфраструктуру для развития беспилотных авиационных систем







Перспективы производств БАС и радиоэлектронной промышленности обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля. Участниками стали руководители профильных ведомств, ведущих промпредприятий и вузов региона.

– В крае порядка 10 предприятий специализируются на производстве радиоэлектронной продукции, еще свыше 10 – разрабатывают и выпускают БПЛА для различных отраслей экономики и их компоненты. В сравнении с прошлым годом число таких компаний выросло в 1,7 раза. В ближайшей перспективе запустят еще два производства радиоуправляемых беспилотников и комплектующих для них. Для развития таких технологий в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» уже учредили специализированную организацию – Научно-производственный центр «Техносфера», – отметил Александр Руппель.

Как доложил исполняющий обязанности министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, основными специализациями центра станут создание и производство БПЛА для сельского хозяйства и точного земледелия, туризма. Краснодарский край в силу своего расположения и многообразия природных зон может стать площадкой тестирования беспилотных систем для всей России.

– В инфраструктуру «Техносферы» войдут консультационно-аналитический центр, который будет информировать разработчиков, производителей и пользователей БАС по вопросам действующего законодательства, мер федеральной и краевой поддержки, взаимодействия с регуляторами отрасли. Также намерены запустить учебный центр с полетными зонами, лекторием, учебным классом и лабораторией. Ее оснащение составят современные симуляторы полетов, средства проектирования и программирования, соответствующее оборудование. Кроме того, в инфраструктуру войдут центр мониторинга полетов, летно-испытательный комплекс, региональный Центр обработки данных аэросъемки, – добавил Дмитрий Хмелько.

Презентацию «Техносферы» впервые провели на Международной выставке «ЮГАГРО-2025». В 2026 году минпром края намерен подать документы в Минпромторг России о присвоении организации статуса научно-производственного центра БАС. Его получение позволит резидентам воспользоваться федеральными мерами господдержки. Следующим этапом в процессе развития НПЦ станет участие в отборе на предоставление федерального финансирования на техническое оснащение, что позволит укомплектовать площадку производственными линиями и станками, а также создать Центр сертификации.

Александр Руппель отметил, что радиоэлектронная промышленность сегодня занимает небольшую долю в общем объеме производства предприятий индустриальных отраслей края. Но, как подчеркнули участники совещания, именно такие разработки могут обеспечить технологическое лидерство России.

Вице-губернатор также рассказал, что в крае создана комплексная система поддержки новых технологий. Только по линии регионального минпрома действует восемь направлений субсидирования. Кроме того, Фонд развития промышленности региона предоставляет льготные займы и гранты. На Кубани готовы и дальше стимулировать разработки индустриальных компаний, запускать специализированные меры поддержки роботизации предприятий, производств БАС.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

