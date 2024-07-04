По 100 тысяч на каждого: Россию признали страной с высоким уровнем доходов

По расчетам экономистов Всемирного банка, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

Россияне живут отлично — Россию признали страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный Всемирным банком.

По расчетам экономистов Всемирного банка, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода, а это значит, что РФ можно отнести к странам с высоким уровнем дохода (туда попадают государства с доходом от 13 845 долларов на жителя).

Эксперты отмечают, что сам факт отнесения России к странам с высоким уровнем дохода говорит о том, что РФ проводит правильную экономическую политику, а санкции в целом этому не мешают. По словам исполнительного директора от России во Всемирном банке Романа Маршавина, такой шаг — признание успехов российских властей в экономики авторитетным мировым институтом.

Российскую экономику подтянуло в 2023 году повышение активности в военной сфере, подъем в торговле, финансовом секторе и строительстве, отметили во Всемирном банке. По прогнозам банка, рост ВВП продолжится: в 2024 году ожидается экономический рост на 2,9%, в 2025 году — на 1,4%, в 2026 году — на 1,1%.

Иллюстрация: “Блокнот”.

«Всемирный банк только что перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это изменение в классификации показывает, насколько «эффективны» антироссийские санкции, — отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. — Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско».

В списке стран с высоким уровнем дохода находятся такие страны как США, Канада, Япония, Австралия, Саудовская Аравия и большая часть стран Европы. Всего же у Всемирного банка есть четыре группы, которые включают страны с низким, ниже среднего и выше среднего уровнями дохода. Вместе с Россией в список стран с высоким уровнем джохода перешли также Палау и Болгария.

Сейчас Россия — четвертая экономика мира, если оценивать ВВП стран по паритету покупательской способности. Улучшению экономических показателей способствовали антикризисные меры в период пандемии и после неё.

Иллюстрация: “Блокнот”.

Для справки: 14 250 долларов это примерно 1 млн 243 тысячи 985 рублей. В масштабах года этому соответствует доход около 103 тысяч рублей в месяц. Правда, расчеты экономистов Всемирного банка к реальным доходам населения отношения, как правило, не имеют.

По данным Росстата, больше четверти россиян (примерно 26,2%) зарабатывают примерно 27-45 тысяч рублей в месяц. При этом менее 7 тысяч рублей получает всего 1% жителей страны, а более 100 тысяч — всего 11,2%. Речь идет о всех доходах: зарплатах, доходов от самозанятости, доходах от собственности, социальных выплатах. При этом среднедушевой доход по итогам 2023 года составлял 53,1 тысячу рублей, а медианный — 40,1 тысячу.

Согласно опросам, для хорошей жизни, большей части жителей страны нужно больше — порядка 70 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Каждый год эта сумма увеличивается, летом прошлого года для нормальной жизни требовалось 63,6 тысяч рублей. Для счастья и закрытия ряда небытовых потребностей (возможность путешествовать, приобрести свое жилье и так далее) россиянам нужно около 200 тысяч в месяц. Правда, читатели «Блокнота» в существование таких зарплат не верят:

«Раньше з/п была 56 руб и на всё хватало. Люди покупали жильё, машины, ели всё что хотели, отдыхали где хотели. Сейчас з/п 40 тыс и ни на что не хватает. Какие 200 тыс? Где з/п такие?»;

Иллюстрация: “Блокнот”.

«70 косарей это фигня. Ни на что хватит. Только квартплату заплатить да пожрать купить и то всё по минимуму»;

«Сейчас в наших условиях, нет, всё дорого!!! Как на зарплату жить, я не знаю»;

«70 для меня это сказка…».

Ранее «Блокнот» рассказал, что за последние 10 лет доходы россиян выросли в два раза.

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