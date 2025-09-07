Почти 2 тысячи казаков-добровольцев Таманского отдела участвуют в спецоперации







Вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов провел совещание с представителями Совета атаманов Таманского казачьего отдела. В мероприятии также приняли участие активисты Союза казачьей молодежи и участники СВО.

– Таманский казачий отдел по численности занимает первое место в Кубанском войске и насчитывает в своих рядах свыше 15,6 тысячи казаков. В состав отдела входят 8 районных и 105 первичных обществ, в том числе шесть городских, 19 станичных и 80 хуторских. Отмечу хорошие показатели казаков-дружинников по охране общественного порядка, защите госграницы и противодействию незаконному обороту наркотиков. Также почти 2 тысячи казаков принимают участие в специальной военной операции, многие из них удостоены государственных наград, – отметил Александр Власов.

На совещании обсудили поддержку участников спецоперации, подготовку допризывной молодежи и проведение военно-полевых сборов. В текущем году их посетили почти 3 тысячи представителей Таманского отдела, в том числе казачья молодежь.

По направлению работы с подрастающим поколением и развития казачьего образования Таманский отдел является лидером. Всего в нем 935 классов и 380 групп, в которых обучаются более 24,7 тысячи детей. Также на территории находятся Крымский и Бриньковский казачьи кадетские корпуса.

Пресс-служба администрации Краснодарского края